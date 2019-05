Come sicuramente saprete, ieri si è festeggiato in tutto il mondo lo Star Wars Day. Una piacevolissima tradizione: ogni 4 maggio si celebra la famosa saga creata da George Lucas negli anni ’70, all’urlo di May The 4th (May the Fourth>Force = Che la Forza sia con te).

Nel nostro territori, per l’occasione, è stato diffuso il trailer italiano di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Ma non solo.

Fin dalle prime ore della mattinata diversi rappresentanti dei gruppi italiani di fan costuming Star Wars – 501st Italica Garrison, Saber Guild Roma e Rebel Legion Italian Base – si sono aggirati tra le vie di Roma sorprendendo i passanti nei luoghi simbolo della città come Castel Sant’Angelo e Fontana di Trevi. Nel pomeriggio invece, sono stati moltissimi gli appassionati che, insieme a oltre 60 figuranti dei medesimi gruppi di fan costuming italiani si sono riversati in Piazza di Spagna per celebrare insieme questa simbolica data. Un raduno che ha messo in risalto ancora una volta il grande amore che da oltre 40 anni lega gli italiani alla galassia di Star Wars.

Star Wars Day 2019: le nostre foto dell’evento di Roma

