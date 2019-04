True Detective Pikachu è probabilmente la cosa migliore che vedrete oggi

Mentre aspettiamo l’uscita di Pokémon: Detective Pikachu, ecco che arriva un crossover che definire singolare è decisamente riduttivo. Si tratta di True Detective Pikachu, è diretto da Sam Haft e unisce il mondo dei Pokémon a quello decisamente più ruvido della serie creata da Nic Pizzolatto.

I fan di tutto il mondo potranno vedere Pikachu sul grande schermo come mai visto prima, nel ruolo del Detective Pikachu, un Pokémon come nessun altro. Il film mostra anche una vasta gamma di amati personaggi Pokémon, ognuno con le sue abilità e personalità singolari ed uniche.

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu. Un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore. Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco.