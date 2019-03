Dumbo: l’elefantino volante si presenta al mondo nella prima clip

La prima clip di Dumbo, la versione live-action dell’omonimo film d’animazione diretta da Tim Burton, ha fatto il suo debutto nel web. Il video mostra l’ingresso in scena del tenero elefantino volante:

Il Cast

Nel cast di Dumbo figurano Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton e Joseph Gatt.

La Trama

Dumbo, nuovo film Disney in live-action, introduce il personaggio di Holt Farrier (Colin Farrell), ex star del circo che vede la sua vita stravolta quando torna a casa dalla guerra. Il proprietario del circo, Max Medici (Danny DeVito), arruola Holt per prendersi cura di un elefante neonato le cui orecchie esageratamente grandi lo rendono lo zimbello del circo stesso, già funestato da molti problemi. Ma quando i figli di Holt (Nico Parker e Finley Hobbins) scoprono che Dumbo può volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere (Michael Keaton) e un’artista aerea chiamata Colette Marchant (Eva Green) irrompono sulla scena per fare del pachiderma una star.

La sceneggiatura è opera di Ehren Kruger (Scream 3, The Ring, Transformers 3, Transformers 4), e il film unirà CGI e riprese dal vivo per dare vita alla storia del celeberrimo elefantino, deriso da tutti per le sue grandi orecchie nel circo in cui vive con la sua mamma. La storia di Dumbo, però, s’intreccerà a quella di una famiglia umana, che farà amicizia con lui. Alla produzione ci sarà Justin Springer (Tron: Legacy, Oblivion), insieme allo stesso Kruger. L’uscita del film è prevista per marzo 2019.

Basato su una storia scritta da Helen Aberson e illustrata da Harold Pearl, Dumbo è il quarto classico Disney (dopo Biancaneve e i sette nani, Pinocchio e Fantasia), nonché in assoluto uno dei più belli e struggenti. Uscì nel 1941.

