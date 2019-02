Annunciati il Triple Force Friday e il Frozen Fan Fest

Dal 4 ottobre saranno disponibili nei negozi di tutto il mondo i gadget dedicati a Star Wars: Episodio IX e a Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle. Ken Potrock, President, Consumer Products Commercialization ha affermato:

“Si tratta di un momento davvero epico per i fan, le famiglie e i rivenditori: i nuovi prodotti legati a due delle più grandi franchise nella storia dell’intrattenimento saranno messi in vendita simultaneamente. Lavoreremo con i nostri partner per creare celebrazioni spettacolari per queste due franchise. In linea con l’entusiasmo e l’attesa di legioni di appassionati di Star Wars e fans di Frozen in tutto il mondo”