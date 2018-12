L’Angelo del Male: Brightburn – Ecco il trailer, arriva il supereroe horror di James Gunn!

La storia di un Superman Horror. Si potrebbe definire così L’Angelo del Male: Brightburn, l’horror prodotto dal regista di Guardiani della Galassia James Gunn in collaborazione con The H Colletive.

Possiamo avere un assaggio del film grazie al primo trailer. Dietro la macchina da presa troviamo Davis Yaroevsky, mentre nel cast Elizabeth Banks, Jackson Dunn, David Denman, Meredith Hagner e Matt Jones. La pellicola arriverà nelle nostre sale nel 2019.

Ed ecco la versione in lingua originale:

Cosa succederebbe se un bambino arrivato sulla Terra da un altro mondo invece di dimostrarsi un eroe fosse qualcosa di molto più sinistro?

Con “L’ Angelo del Male: Brightburn”, il visionario regista de “I Guardiani della Galassia” e “Slither”, presenta una stupefacente e rivoluzionaria versione di un genere completamente nuovo: i supereroi horror.

