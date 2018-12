Fighting With My Family – Trailer della commedia per famiglie con Dwayne Johnson

Il mondo del WWE e i sogni di una famiglia al centro del nuovo trailer del film Fighting With My Family con Dwayne Johnson

È disponibile online il nuovo trailer di Fighting with My Family, la commedia per famiglie scritta e diretta dall’inglese Stephen Merchant (Cemetery Junction, The Office) su due fratelli che vogliono entrare nel mondo del World Wrestling Entertainment.

Basato su una storia vera, Fighting With My Family segue un criminale ravveduto Ricky, la moglie Julia, la figlia Paige e il figlio Zak mentre si guadagnano da vivere facendo insieme wrestling in piccoli locali. Quando Paige e Zak hanno l’opportunità di fare un provino per il WWE, la famiglia afferra un’opportunità irripetibile per trasformare i loro sogni più sfrenati in un futuro splendente. Tuttavia, fratello e sorella scoprono rapidamente che per diventare superstar, il loro talento e la loro relazione verranno messi alla prova.

La sinossi:

Nel cast: Florence Pugh, Lena Headey, Nick Frost, Jack Lowden, Vince Vaughn, Stephen Merchant, Dwayne Johnson.

Fighting with My Family verrà distribuito nei cinema dal 1 marzo 2019.

