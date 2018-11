The LEGO Movie 2: domani il trailer, ecco il countdown

Ecco il countdown che ci condurrà verso il nuovo trailer di The LEGO Movie 2, la seconda avventura ambientata nel mondo di mattoncini!

Domani vedremo il nuovo trailer di The LEGO Movie 2. Con l’annuncio arriva anche il countdown, che trovate qui sotto e che ci conduce verso il video, disponibile a partire dalle ore 17:00 di domani:

Nel cast vocale del film – nella versione originale – troveremo Chris Pratt (Emmet), Elizabeth Banks (Wyldstyle), Will Arnett (Batman), Channing Tatum (Superman) e Jonah Hill (Lanterna Verde). Mike Mitchell (Trolls Sky High, Deuce Bigelow) si occupa della regia dopo l’allontanamento di Rob Schrab (Community, The Mindy Project) per “divergenze creative” con la produzione.

Phil Lord e Chris Miller hanno scritto la prima stesura di The LEGO Movie 2, ma Raphael Bob-Waksberg (creatore di BoJack Horseman) è stato incaricato di rivederla.

Nel 2015, Lord e Miller avevano rivelato che il sequel sarà ambientato quattro anni dopo il primo The LEGO Movie:

Siamo molto interessati a ciò che accade al ragazzino della meta-storia dopo che è cresciuto di quattro anni. Ora che è un adolescente, cosa cambia nel suo punto di vista? Ed è bello avere i personaggi che cominciano da una situazione diversa rispetto al primo film. Emmet, ad esempio, attraversa una crisi esistenziale, poiché ha visto un’altra dimensione e si pone delle domande sul senso della sua esistenza.

