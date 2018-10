Dragon Trainer 3: Il Mondo Nascosto – Ecco il nuovo TRAILER!

Come anticipato, il nuovo trailer di Dragon Trainer 3: Il Mondo Nascosto, terzo capitolo della saga animata targata DreamWorks, ha fatto il suo debutto nel web:

Quella che era iniziata come un’improbabile amicizia tra un vichingo adolescente e un temibile drago della razza Furia Buia è diventato una epica trilogia che ne racconta le vite. In questo prossimo capitolo, Hiccup e Sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il capo villaggio sarà il governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago sarà invece capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si troveranno a dover fronteggiare la minaccia più oscura di sempre, insieme all’entrata in scena di un drago Furia Buia femmina.

Diretto da Dean DeBlois, Dragon Trainer 3: Il Mondo Nascosto arriverà nelle sale italiane il 31 gennaio, per maggiori informazioni potete consultare la pagina Facebook ufficiale del film.

