A Lucca il maestro della luce Vittorio Storaro, protagonista di una masterclass

Accademia Cinema Toscana organizza per sabato 10 novembre alle 14:30 a Lucca una masterclass con Vittorio Storaro, il direttore della fotografia vincitore di tre Academy Awards (per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore). Il cinematografo, come ama definirsi lui stesso, sarà per la prima volta nella città toscana per parlare del suo lavoro ai partecipanti della masterclass. La giornata si aprirà alle 10 con una matinée con proiezione di uno dei suoi film, aperta agli iscritti e non. Si continuerà nel pomeriggio con l’inizio della masterclass, alle 14:30. Storaro prenderà la parola per raccontare ai presenti la sua carriera e l’evoluzione tecnica e stilistica del suo lavoro. Il pomeriggio si chiuderà infine con una sessione di Q&A aperta al pubblico. QUI trovate maggiori informazioni.

La Masterclass è il primo grande evento del nuovo anno accademico 2018-2019 e, nelle parole del direttore di Accademia Cinema Toscana Emiliano Galigani:

«Per l’Accademia è un grande onore inaugurare l’anno con uno dei nomi più importanti del panorama cinematografico mondiale. Vittorio Storaro ha creato alcune delle immagini più visionarie, potenti e indimenticabili del cinema degli ultimi 40 anni. La masterclass è un’ottima occasione per i nostri studenti, per la città di Lucca e per l’Accademia».

Nel corso di ogni anno accademico ACT organizza masterclass che trattano tutte le aree principali della filiera dell’audiovisivo: sceneggiatura, produzione, regia, fotografia, montaggio e post-produzione. Il prossimo appuntamento è già fissato al 24 e 25 novembre con una masterclass in inglese dal titolo “Casting for Scorsese and Ang Lee: find your Mr. and Mrs. Right”, una due giorni sul lavoro del casting tenuta da Katie Lee, che ha lavorato ai casting di Vita di Pi e Silence.

Per costi e iscrizioni alle masterclass è possibile contattare la segreteria di Accademia Cinema Toscana alla mail segreteria@accademiacinematoscana.it o allo 0583 463950.

