Replicas – Keanu Reeves sfida le leggi della scienza, teaser trailer

Con l’uscita del nuovo teaser trailer ufficiale di Replicas, il thriller fantascientifico interpretato da Keanu Reeves, la Entertainment Studios promette l’annuncio di una data di uscita, probabilmente per la fine dell’anno o l’inizio del 2019.

Diretto da Jeffrey Nachmanoff (Traitor, Hollywood Palms) e sceneggiato da Chad St. John (London Has Fallen), il film è basato su una storia scritta da Stephen Hamel.

Un audace biologo sintetico uccide la sua famiglia in incidente automobilistico. L’uomo non si fermerà davanti a nulla per riportarli indietro, anche se significa mettersi contro un laboratorio controllato dal governo, una task force della polizia e le leggi fisiche della scienza.

Nel cast: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emily Alyn Lind, John Ortiz, Emjay Anthony e Nyasha Hatendi.

