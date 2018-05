Strange Angel: Rupert Friend e Jack Reynor nel trailer della serie prodotta da Ridley Scott

CBS All Access ha diffuso il primo trailer di Strange Angel, la serie prodotta da Ridley Scott che farà il suo debutto il prossimo 14 giugno. Creato da Mark Heyman (Black Swan), lo show, che sarà composto da 10 episodi, si ispira all’omonimo libro scritto da George Pendle.

Protagonista Jack Reynor (Transformers 4 – L’era dell’estinzione, Detroit) che interpreta Jack Parsons, uno dei fondatori principali del Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology. Durante la sua carriera, Parsons ha inventato il combustibile solido per razzi, rivoluzionando così la scienza missilistica, finendo per diventare uno dei primi seguaci americani di Aleister Crowley, considerato il fondatore del moderno occultismo e fonte di ispirazione per il satanismo.

Diretto da David Lowery (Il drago invisibile, A Ghost Story), Strange Angel vede nel cast anche Bella Heathcote, Rupert Friend, Peter Mark Kendall, Michael Gaston, Greg Wise, Rade Šerbedžija, Zack Pearlman e Keye Chen.

Se le serie TV sono il tuo pane quotidiano e non puoi farne a meno, segui la pagina Facebook Noi fan delle Serie TV e iscriviti al nostro gruppo dedicato alle serie TV, costantemente aggiornato con tutte le novità legate al mondo del piccolo schermo!

Vi invitiamo a scaricare la nostra APP gratuita di ScreenWeek Blog (per iOS e Android) per non perdervi tutte le news sul mondo del cinema, senza dimenticarvi di seguire il nostro canale ScreenWeek TV.

ScreenWEEK è anche su Facebook, Twitter e Instagram.