Fahrenheit 451 – Un video confronta il film di HBO con la realtà

Manca una settimana all’arrivo di Fahrenheit 451 su HBO (ma l’anteprima mondiale si svolgerà oggi a Cannes), e il celebre canale via cavo ha pubblicato un video che mette in parallelo il film e la nostra realtà. Alla base dell’opera c’è ovviamente il romanzo di Ray Bradbury

La trama ruota attorno a Guy Montag (Michael B. Jordan), un fireman del futuro che, sotto la supervisione di Beatty (Michael Shannon), ha il compito di appiccare il fuoco ai libri, divenuti illegali poiché la lettura è proibita. Guy scopre però la verità che si cela dietro questo regime totalitario, indagando sulla storia dei pompieri e sul valore dei libri: così, finisce per entrare in contatto con un gruppo di ribelli. Nel cast figurano anche Sofia Boutella (Clarisse) e Laura Harrier (Millie, moglie di Montag), mentre la regia è di Ramin Bahrani (At Any Price, 99 Homes).

Nel video, Lilly Singh spiega (ironicamente) come il mondo distopico di Fahrenheit 451 non sia molto diverso dal nostro presente, e ci fornisce alcuni esempi concreti. Potrete vederlo qui di seguito, ma prima vi ricordo che il film sarà trasmesso il prossimo 19 maggio sulla rete americana.

Ramin Bahrani ha scritto la sceneggiatura insieme ad Amir Naderi, celebre regista iraniano che ha già lavorato con lui al copione di 99 Homes. Bahrani, noto anche per A qualsiasi prezzo, è un cineasta che tende al “verismo” e all’analisi sociale, saldamente ancorato al presente e alla quotidianità, quindi Fahrenheit 451 rappresenterà la sua prima esperienza con il cinema fantascientifico. Jordan è anche produttore esecutivo con la sua Outlier Productions.

La storia di Fahrenheit 451 si svolge in un futuro distopico dove la lettura dei libri è proibita, e i pompieri hanno il compito di rintracciare gli eventuali trasgressori e incenerire i volumi in loro possesso. Anche il protagonista Guy Montag è un pompiere, ma un giorno decide di leggere qualche riga di un libro che dovrebbe bruciare, scoprendo così la fascinazione per la lettura: da quel momento in poi, comincia per lui una difficile lotta contro un sistema oppressivo e totalitario.

L’unica trasposizione cinematografica del libro risale al 1966, opera di François Truffaut, mentre tutti gli altri progetti di adattamento (risalenti agli anni Novanta) sono sfumati nel nulla. Sarà interessante vedere cosa farà HBO con questa nuova versione, dato che il network americano è noto per la qualità delle sue produzioni.

