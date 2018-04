Millie Bobby Brown è una delle 100 persone più influenti del mondo

Secondo il Time, Millie Bobby Brown, la giovane protagonista della serie Netflix Stranger Things, è una delle 100 persone più influenti nel mondo. Un vero e proprio record, dato che si tratta della più giovane persona (14 anni) ad ottenere questo riconoscimento.

Con i suoi 16 milioni di follower su Instagram, Millie Bobby Brown si unisce ad altri nomi come il Principe Harry, Donald Trump e la rapper Cardi B. Prossimamente la vedremo nella terza stagione di Stranger Things e in Godzilla: King of the Monsters, il nuovo film del Monster Universe.

Se le serie TV sono il tuo pane quotidiano e non puoi farne a meno, segui la pagina Facebook Noi fan delle Serie TV e iscriviti al nostro gruppo dedicato alle serie TV, costantemente aggiornato con tutte le novità legate al mondo del piccolo schermo!

Vi invitiamo a scaricare la nostra APP gratuita di ScreenWeek Blog (per iOS e Android) per non perdervi tutte le news sul mondo del cinema, senza dimenticarvi di seguire il nostro canale ScreenWeek TV.

ScreenWEEK è anche su Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Guardian