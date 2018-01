I crimini di Grindelwald – Come chiamare i babbani in francese? Ce lo spiega David Yates

Cresce sempre di più l’attesa per Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, secondo capitolo della saga dedicata al personaggio di Newt Scamander. Come abbiamo appreso recentemente, ogni film (in tutto cinque), sarà ambientato in una città diversa. Poco più di un anno fa abbiamo esplorato il mondo magico degli Stati Uniti, mentre nel prossimo capitolo che uscirà questo novembre ci addentreremo nella città di Parigi.

A questo proposito è intervenuto David Yates, regista già di molti film di Harry Potter che ha dato ulteriori informazioni a riguardo. Il regista, oltre ad aver spiegato come la traduzione più adatta in francese per ‘babbano’ sia ‘non-magique’, ha fornito qualche dettaglio in più sul mondo magico del tempo in cui il film sarà ambientato.